Tesla представила гуманоида Optimus второго поколения

Tesla представила человекоподобного робота Optimus второго поколения, который в сравнении со своим предшественником получил новые конечности и механизмы, что позволило андроиду стать легче, двигаться быстрее и чувствовать предметы пальцами.

По словам компании, новый Optimus оснащён обновлёнными механизмами разработанными исключительно инженерами Tesla, чего не было в ранних прототипах, в которых механика использовалась от сторонних разработчиков. Благодаря новым моторчикам робот стал двигаться на 30% быстрее, а новые кисти рук со встроенными датчиками давления позволяют андроиду аккуратно брать даже самые хрупкие вещи, например, яйца птиц.

Нижние конечности робота также подверглись модернизации, Optimus 2 научился лучше балансировать и стал на 30% быстрее ходить в сравнении с первым поколением. Кроме этого, инженерам Tesla удалось снизить массу андроида на 10 кг без ущерба для грузоподъёмности.

Ожидается, что роботы Optimus будут примениться на предприятиях Tesla, перед тем как они станут доступны всем желающим. Когда андроиды поступят в продажу, Илон Маск пока не сообщил.