Tesla отзывает практически все электропикапы Cybertruck

Компания Tesla отзывает 3878 электропикапов Cybertruck 2024 модельного года из-за проблемы, связанной с «залипанием» педали газа. Соответствующая информация была опубликована в отчете Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США.

По данным NHTSA, проблема может возникнуть при сильном нажатии на педаль газа. Однако в агентстве подчеркнули, что тормозная система пикапов продолжит функционировать нормально, даже если педаль газа застрянет.

Отзыв касается всех электропикапов Cybertruck, выпущенных с 13 ноября 2023 года по 4 апреля 2024 года. Согласно отчету, все автомобили этого периода выпуска имеют указанную неисправность. Это практически все Cybertruck, поставленные клиентам с момента начала продаж в прошлом году.