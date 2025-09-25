Одна станция — три устройства: тестируем uBear Level Pro | The GEEK
Одна станция — три устройства: тестируем uBear Level Pro

Перестал играть в змейку из проводов.

Ник Денвер сегодня в 16:03

Год я жил с безымянной однокатушечной зарядкой для iPhone — положил телефон, пошёл заряд. AirPods Pro чаще цеплял проводом, и меня это не напрягало… пока не появились Apple Watch. Тут началась путаница: одна зарядка — по воздуху, вторая — по кабелю, часы — от отдельного устройства. Много проводов, постоянный хаос и минимум удобства. Стало ясно: нужна нормальная станция на три устройства. 

Я пересмотрел множество моделей, отзывов и понял, что не стоит брать первую попавшуюся модель. После советов коллег остановился на uBear Level Pro — как раз под экосистему Apple.

Когда вещь просто приятно взять в руки

Когда достаешь uBear Level Pro из коробки, первое, что отмечаешь — приятная тяжесть. Корпус сделан из авиационного алюминия, как MacBook. Холодный, матовый и монолитный. Сразу возникает ощущение надежности и долговечности.

ubear-level-pro-zaryadnya-station-9

Понравилось, что внешний вид не перегружен. Нет никаких кричащих логотипов, аляповатых лампочек — все строго и по делу. Это именно тот случай, когда дизайн не спорит с функциональностью, а дополняет ее.

На столе зарядная станция достаточно компактная. Вертикальная конструкция экономит кучу места. Смартфон располагается под углом, часы размещаются на специальном магнитном кронштейне, а для наушников есть своя площадка в основании.

ubear-level-pro-zaryadnya-station-7

Примечательно, что даже когда на uBear Level Pro нет ни одного гаджета, она не выглядит пустым местом, а смотрится как стильный и минималистичный элемент интерьера.

Справляется с ежедневной рутиной

Ладно, с внешним видом все понятно — стильно и аккуратно. Но что насчет главного, ради чего все затевалось? Как она заряжает? Ведь именно функциональные компромиссы часто портят впечатление от устройств «все-в-одном».

Как заряжает

У Level Pro — три независимые зоны, суммарно до 25 Вт. На iPhone рассчитано до 7,5 Вт (MagSafe-совместимая магнитная площадка). Остальная мощность равномерно распределяется между Apple Watch (есть ускоренная зарядка на совместимых моделях до 5 Вт) и AirPods (кейс с Qi).

ubear-level-pro-zaryadnya-station-8

iPhone. Магнитная площадка MagSafe — это небо и земля по сравнению с обычной беспроводной зарядкой. Не нужно искать «точку», смартфон сам примагничивается, фиксируется и держится мертвой хваткой. Угол наклона позволяет комфортно видеть экран, читать сообщения и даже участвовать в видеоконференциях, не отрывая смартфон от зарядки.

ubear-level-pro-zaryadnya-station-10

Ну и чего скрывать, такую конструкцию удобно использовать как простую подставку, чтобы смотреть видео на YouTube или фильмы.

Apple Watch. Часы крепятся к специальному магнитному выступу и сразу начинают заряжаться. Не нужно ловить положение, магнит все делает сам. Самое главное — станция поддерживает быструю зарядку для новых моделей часов, в том числе и серии Ultra.

ubear-level-pro-zaryadnya-station-1

AirPods Pro. Для наушников есть отдельная площадка снизу. Она с мягкой прорезиненной поверхностью и небольшим магнитом, поэтому кейс сам встает на место и не скользит. Эта площадка универсальная и может заряжать не только наушники, но и, например, второй телефон, если он поддерживает стандарт Qi.

ubear-level-pro-zaryadnya-station-4

Что особенно порадовало — вся эта троица может заряжаться одновременно, и uBear Level Pro при этом не превращается в «печку», а остается едва теплой. В зарядной станции работают продвинутые технологии защиты от короткого замыкания, перегрева и перенапряжения. Также улучшенное теплоотведение обеспечивает корпус из авиационного алюминия

Мелочи, которые решают

Дьявол, как известно, в деталях. И вот по этим деталям видно, что над uBear Level Pro действительно думали.

Во-первых, кабель. В комплекте идет не тот короткий «шнурок», который обычно кладут в коробку. Здесь — полноценный двухметровый кабель USB-C в нейлоновой оплетке с усиленным металлическим коннектором. Он плотный, не путается и явно не рассыпется через пару месяцев. У меня розетка под столом, и длины хватает спокойно проложить провод так, чтобы он не мешал.

ubear-level-pro-zaryadnya-station-5

Во-вторых, покрытие. Зарядные панели покрыты специальным прорезиненным материалом Soft Touch. Это значит — никаких царапин на глянцевом корпусе наушников или на спинке телефона, если он без чехла. Гаджеты лежат как влитые и не скользят.

ubear-level-pro-zaryadnya-station-6

Мелочи, но когда пользуешься зарядкой каждый день, понимаешь, что такие детали делают жизнь проще.

Итог. Стоит ли покупать uBear Level Pro?

ubear-level-pro-zaryadnya-station-2

Если подводить итог, то зарядная станция uBear Level Pro стала для меня не просто апгрейдом, а функциональным гаджетом, который раскрыл новые сценарии эксплуатации и зарядки Apple-устройств. Это решение для тех, кто уже оценил прелести беспроводной зарядки, но теперь хочет навести идеальный порядок в своем личном пространстве.

Станция uBear Level Pro оказалась хорошим если не лучшим выбором по соотношению цены/качества. Она закрывает сразу три потребности, экономит место, выглядит стильно и сделана на совесть. Для владельца трио от Apple, который ценит порядок, эстетику и комфорт, ответ на вопрос «стоит ли оно того?» будет однозначным — «да».

