Apple не допустила обновление Telegram из-за анимированных эмодзи

Недавно Павел Дуров рассказал, что Apple долго держала на модерации новое обновление Telegram. По его словам, оно планировалась как масштабное и грандиозное.

Оказалось, что причина двухнедельной проверки крылась в Telemoji — нововведении анимированных эмодзи от Telegram. Купертиновцы не допустили обновление и потребовали удалить Telemoji.

Вот что говорит про это Павел Дуров:

Это загадочный шаг со стороны Apple, потому что Telemoji привнес бы совершенно новое измерение в статические смайлики с низким разрешением и значительно обогатил бы их экосистему. Но так даже лучше для Telegram в долгосрочной перспективе, так как теперь мы сделаем Telemoji еще более уникальным и узнаваемым.

В обновление Telegram все равно попали 10 других пакетов эмодзи с более 500 смайликов.

Через несколько недель пользователи смогут добавлять любые пользовательские смайлики в качестве реакции на сообщение и отображать смайлик в качестве своего текущего статуса рядом со своим именем. Однако, на данный момент эти фишки будут доступны только Premium-подписчикам.

Пользуетесь Телеграм? Обязательно подпишитесь на новый канал The GEEK!