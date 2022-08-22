Telegram может начать продажу уникальных ников и адресов

Похоже, что Павел Дуров собирается максимально монетизировать мессенджер Telegram. Если ранее была представлена платная подписка на дополнительный функционал, то в ближайшем будущем, может появиться продажа уникальных никнеймов и адресов для каналов.

В своём Телеграм-канале Павел Дуров рассказал, что восхищён успехами аукциона TON. На нём компания смогла продать домены Wallet.ton и casino.ton за тонкоины, эквивалентные $260 тыс. и $244 тыс. соответственно.

Следом Дуров отметил, что каких результатов смогла бы достичь платформа, если на аукцион выставить запоминающиеся четырехбуквенные никнеймы, ссылки на группы и каналы. Также он добавил, что чуть позже на платформе могут появиться аналогичные смайлы и стикеры.

Напомним, что в июне 2022 года, Telegram запустил платную подписку. Она расширяет возможности мессенджера и предлагает уникальные функции, такие как запрет на отправку голосовых сообщений и ускоренную загрузку. Об опыте использования премиальной подписки можете прочитать в нашем отдельном материале.

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