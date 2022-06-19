Telegram запустил платную подписку

Мессенджер Telegram объявил об официальном запуске подписки Telegram Premium. Платная подписка добавляет новые функции, а все лимиты в приложении практически увеличиваются вдвое.
Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать их на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами и получат множество других преимуществ.
Весь список функций Telegram Premium:
- Загрузка в приложение файлов объёмом до 4 ГБ;
- Ускоренная загрузка фото, видео и документы на максимальной скорости;
- Можно оформить до 1000 подписок на каналы;
- Создать до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов;
- Подключить четвёртый аккаунт в приложении;
- Закрепить до 10 чатов в основном списке;
- Сохранить до 10 избранных стикеров;
- Распознавание голосовых сообщений;
- Полноэкранные стикеры с анимацией;
- Больше способов отреагировать на сообщения: более 10 новых эмодзи;
- Всегда активные видеоаватары;
- Значок подписчика;
- Новые эксклюзивные иконки приложения;
- Отключение рекламы в каналах.
Стоимость подписки на iPhone составит 449 рублей в месяц. Оформить Telegram Premium можно после обновления приложения Telegram в разделе «Настройки».
Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!
Комментарии