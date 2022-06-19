Telegram запустил платную подписку

Мессенджер Telegram объявил об официальном запуске подписки Telegram Premium. Платная подписка добавляет новые функции, а все лимиты в приложении практически увеличиваются вдвое.

Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать их на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами и получат множество других преимуществ.

Весь список функций Telegram Premium:

Загрузка в приложение файлов объёмом до 4 ГБ;

Ускоренная загрузка фото, видео и документы на максимальной скорости;

Можно оформить до 1000 подписок на каналы;

Создать до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов;

Подключить четвёртый аккаунт в приложении;

Закрепить до 10 чатов в основном списке;

Сохранить до 10 избранных стикеров;

Распознавание голосовых сообщений;

Полноэкранные стикеры с анимацией;

Больше способов отреагировать на сообщения: более 10 новых эмодзи;

Всегда активные видеоаватары;

Значок подписчика;

Новые эксклюзивные иконки приложения;

Отключение рекламы в каналах.

Стоимость подписки на iPhone составит 449 рублей в месяц. Оформить Telegram Premium можно после обновления приложения Telegram в разделе «Настройки».

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