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Новости

Telegram запустил платную подписку

Мессенджер Telegram объявил об официальном запуске подписки Telegram Premium. Платная подписка добавляет новые функции, а все лимиты в приложении практически увеличиваются вдвое.

Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать их на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами и получат множество других преимуществ.

Весь список функций Telegram Premium:

  • Загрузка в приложение файлов объёмом до 4 ГБ;
  • Ускоренная загрузка фото, видео и документы на максимальной скорости;
  • Можно оформить до 1000 подписок на каналы;
  • Создать до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов;
  • Подключить четвёртый аккаунт в приложении;
  • Закрепить до 10 чатов в основном списке;
  • Сохранить до 10 избранных стикеров;
  • Распознавание голосовых сообщений;
  • Полноэкранные стикеры с анимацией;
  • Больше способов отреагировать на сообщения: более 10 новых эмодзи;
  • Всегда активные видеоаватары;
  • Значок подписчика;
  • Новые эксклюзивные иконки приложения;
  • Отключение рекламы в каналах.

Стоимость подписки на iPhone составит 449 рублей в месяц. Оформить Telegram Premium можно после обновления приложения Telegram в разделе «Настройки».

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!

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Источник:
The GEEK, Telegram
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Пишу про интересные штуки и Apple.

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