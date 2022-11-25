Tecno выпустит флагманы Phantom X2 и X2 Pro на Dimensity 9000

Tecno раскрыла подробности о флагманских Tecno Phantom X2 и X2 Pro.

Сообщается, что оба устройства получат процессор MediaTek Dimensity 9000. Также по слухам, новинки наделят одинаковыми 64-мегапиксельными основными камерами. Также у X2 Pro будет сдвоенный перископный модуль, у X2 — будет дополнительный датчик со стабилизацией.

Phantom X2 могут оснастить экраном с разрешением 2400х1080 точек, 32-мегапиксельной фронтальной камерой и корпусом из стекла и металла. Смартфон будет работать на Android 12 с фирменной оболочкой HiOS 12. Объем оперативной памяти составит 8 Гб, встроенной — 256 Гб. Емкость аккумулятора 5160 мАч, про быструю зарядку не сообщается.

Представить серию Phantom X2 должны официально в Дубае 7 декабря.