Tecno представила новый смартфон Spark 10 Pro

Компания Tecno анонсировала выход своего нового смартфона Spark 10 Pro, который заменит прошлогоднюю модель Spark 9 Pro. Новинка представляет собой устройство начального уровня с 6,8-дюймовым дисплеем IPS FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Также в устройстве присутствует стеклянная задняя панель, что не характерно для устройств данного ценового сегмента.

Spark 10 Pro оснащен процессором Helio G88, 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ накопителя, с возможностью расширения памяти через слот для карт памяти microSD. Аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. Смартфон также обладает 32-мегапиксельной фронтальной камерой со встроенной вспышкой, а также задней камерой с 50-мегапиксельным основным блоком и режимом Super Night.

Устройство также поддерживает две SIM-карты, NFC, FM-радио и 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания сбоку. Работает Spark 10 Pro на Android 13 с оболочкой HiOS 12.6.

Смартфон будет доступен в цветах Starry Black и Pearl White в конце месяца. Цена пока не объявлена, однако ожидается, что она составит около $120 (~9000 рублей).