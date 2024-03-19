TECNO Pova 6 Pro 5G с «глифами» и аккумулятором на 6000 мАч появился в России

Новинка получила AMOLED-экран на 6,78 дюйма с частотой развертки 120 Гц и разрешением 1080 на 2436 пикселей. Также в устройстве заявлена ШИМ-частота 2160 Гц, который позволит использовать смартфон с меньшим вредом для глаз.

В качестве процессора используется MediaTek Dimensity 6080 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и возможностью расширения до 24 ГБ «виртуальной» памяти и накопителем на 256 ГБ для хранения файлов. Также есть поддержка microSD емкостью до 1 ТБ.

Задняя панель смартфона выполнена в полупрозрачном дизайне, а на верхней части расположены светящиеся «глифы», которые смогут оповестить о статусе зарядки, начале видеосъемки или других важных событиях в жизни гаджета. Несмотря на большую емкость аккумулятора, толщина смартфона составляет всего 7,88 мм, а вес – 195 г.

TECNO Pova 6 Pro 5G доступен в Ситилинк за 25 990 рублей в двух цветах – зеленом и сером в версии 12/256 ГБ.