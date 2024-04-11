Почти все характеристики iPhone SE 4 утекли в сеть

Инсайдер под псевдонимом negativeonehero раскрыл почти все характеристики будущего iPhone SE 4, который, согласно слухам, должен выйти весной 2025 года.

По данным информатора, смартфон получит 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 60 Гц, а также характерную для многих моделей «челку», а не Dynamic Island. За производительность iPhone SE 4 будет отвечать процессор Apple A16 Bionic, уже используемый в моделях iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

Согласно утечке, на задней панели расположится один сенсор Sony IMX503 (1/2,5″, f/1.8), поддерживающий Cinematic Mode (1080p), Deep Fusion Smart HDR и Portrait Mode. Ночной режим съемки будет отсутствовать.

Что касается памяти, то устройство оснастят 6 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составит 3279 мАч, он будет поддерживать быструю зарядку 20 Вт и беспроводную 12 Вт через MagSafe.

Подключение к сети обеспечат модем Snapdragon X70 и чип Apple U1 UWB. Также будут поддерживаться Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Корпус новинки получит плоские алюминиевые боковые рамки и стеклянную заднюю панель. Габариты смартфона составят 148,5×71,2×7,8 мм, при весе в 166 граммов.