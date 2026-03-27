TECNO выпустила бюджетный Spark 50 5G в дизайне iPhone Air и Google Pixel

TECNO анонсировала на индийском рынке новый бюджетный смартфон Spark 50 5G, выполненный в стиле iPhone Air и Google Pixel.

Новинка получила 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 1576×720 пикселей. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 6400, до 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ ПЗУ. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Основная камера представлена модулем на 50 Мп, фронтальная — на 8 Мп. Среди дополнительных возможностей: ИК-порт, модуль NFC и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, а также водозащита IP64 и функция FreeLink для звонков без сети.

Цены на TECNO Spark 50 5G стартуют в Индии от 16 999 рупий (~14 700 рублей).