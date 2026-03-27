Новости

TECNO выпустила бюджетный Spark 50 5G в дизайне iPhone Air и Google Pixel

Доступный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:52

TECNO анонсировала на индийском рынке новый бюджетный смартфон Spark 50 5G, выполненный в стиле iPhone Air и Google Pixel.

Новинка получила 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 1576×720 пикселей. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 6400, до 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ ПЗУ. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Основная камера представлена модулем на 50 Мп, фронтальная — на 8 Мп. Среди дополнительных возможностей: ИК-порт, модуль NFC и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, а также водозащита IP64 и функция FreeLink для звонков без сети.

Цены на TECNO Spark 50 5G стартуют в Индии от 16 999 рупий (~14 700 рублей).

id·222756·20260327_1952
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  2. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  4. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  5. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры
Смотреть все обзоры