TCL анонсировала уникальный сгибаемый 49-дюймовый LCD-монитор

Компания TCL представила уникальный продукт — первый в мире сгибаемый монитор с матрицей LCD. Монитор имеет диагональ в 49 дюймов, поддерживает частоту обновления в 120 Гц и позволяет регулировать кривизну с помощью кнопки до 1500R. Хотя дополнительные характеристики не разглашаются, дизайн устройства привлекает внимание массивной подставкой, что делает его уникальным на фоне других.

Хотя на рынке уже есть несколько гнущихся мониторов, новый продукт от TCL является первым с матрицей LCD. Например, в конкурирующих решениях, таких как LG OLED Flex LX3 и Corsair Xeneon Flex 45WQHD240, установлены более дорогие матрицы OLED. Поэтому возможно, использование панелей LCD поможет сделать такие мониторы более доступными с точки зрения цены. Например, модель Corsair стоит 1999 долларов, а продукт от LG — еще дороже.

Благодаря новому гнущемуся монитору с матрицей LCD от TCL, потребители получат доступ к большому и гибкому экрану по более доступной цене. Дополнительные характеристики монитора пока не сообщаются, однако стоит отметить, что новый продукт компании TCL уже вызвал оживленный интерес со стороны пользователей и экспертов в сфере технологий.