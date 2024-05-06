Танос идет! Топовый vivo X100 Ultra получил видеотизер и дату презентации

Компания vivo в соцсети Weibo опубликовала официальные изображения и видеотизер суперфлагмана vivo X100 Ultra (кодовое имя «Танос»), а также X100s.

Слева – vivo X100 Ultra, справа – vivo X100s

Согласно последним данным, vivo X100 Ultra получит три камеры: основной дюймовый сенсор Sony LYT-900 на 50 Мп, ширик и перископ 200 Мп с 4,3-кратным оптическим зумом. Как сообщал инсайдер Digital Chat Station, пользователи получат возможность делать снимки с 200-кратным цифровым зумом.

В vivo X100 Ultra будет использоваться AMOLED-экран Samsung E7 последнего поколения, диагональ которого составляет 6,78 дюйма, с 2К разрешением и частотой обновления 120 Гц. Смартфон получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной флеш-памяти в максимальной комплектации, а также быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Официальная дата презентации смартфонов – 13 мая.