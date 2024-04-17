Флагманский vivo X100 Ultra получит телекамеру с 200-кратным зумом

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о камерах нового флагманского смартфона vivo X100 Ultra, который может дебютировать в ближайшие недели.

По его словам, устройство получит основную камеру с дюймовым сенсором Sony Lytia LYT-900 с размером пикселя 1,6 мкм. Вторым датчиком станет телекамера с 200-мегапиксельным сенсором Samsung HP9 и эквивалентным фокусным расстоянием 100 мм. Кроме того, пользователи получат возможность делать снимки с 200-кратным цифровым зумом. В X100 Ultra будут использоваться объективы Zeiss.

По слухам, vivo X100 Ultra получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, а также топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 или MediaTek Dimensity 9300.