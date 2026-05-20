Представлен игровой планшет iQOO Pad 6 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5

В Китае вместе со смартфоном iQOO 15T дебютировал флагманский планшет iQOO Pad 6 Pro Новинка представляет собой ребрендинг Vivo Pad 6 Pro, который вышел в конце марта.

iQOO Pad 6 Pro получил крупный 13,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 4K и частотой обновления до 144 Гц.

За производительность отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 13 000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт.

Кроме того, есть основная и фронтальная камеры 13 Мп + 8 Мп, а также система из 8 динамиков.

Стартовая цена iQOO Pad 6 Pro в Китае составляет 4499 юаней (~47 000 рублей).