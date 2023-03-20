Светодиодные ленты Xiaomi Smart Lightstrip появились на российском рынке

На российском рынке представлены светодиодные ленты от Xiaomi. Новинки под названием Smart Lightstrip позволяют создать креативное освещение и сделать любое помещение ярким. При помощи встроенного микрофона, лента улавливает музыкальный ритм и подстраивается под него.

Управление происходит через приложения Mi Home, а также голосовых помощников. Лента имеет длину 2 м, но ее можно удлинить до 10 м с помощью расширения.

Xiaomi Smart Lightstrip Extension длиной 2 м – бюджетный вариант. Она предлагает 8 готовых динамических сценариев освещения и множество вариантов уникального освещения.

Xiaomi Smart Lightstrip Pro — продвинутая версия длиной 2 м с мягким рассеиванием света. На каждом метре располагается 60 светодиодов. Гибкий материал позволяет изменять форму ленты и устанавливать ее на разных поверхностях: стенах, столах, мебели. Кроме того, Xiaomi Smart Lightstrip Pro может менять цвет на каждых 10 см длины. Она подойдет для поклонников компьютерных игр и видеоигр. Есть совместимость с Razer Chroma RGB и ASUS Aura Sync для создания иммерсивного освещения, которое реагирует на события и музыку в игре.

Если исходной длины ленты недостаточно, удлинить ее не составит труда с помощью Xiaomi Smart Lightstrip Pro Extension, длина которой составляет 1 м. Расширитель работает исключительно с Xiaomi Smart Lightstrip Pro. Также допускается одновременное подключение не более 3 удлинителей к основному устройству.