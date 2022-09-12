Суд принял к рассмотрению коллективным иск к Sony из-за остановки работы PlayStation в России

Хорошевский районный суд Москвы возбудил гражданское дело по коллективному иску 28 человек к Sony Interactive Entertainment Europe Limited и московскому офису Sony.

Истцы требуют от Sony восстановить работу к магазину PlayStation Store на территории РФ и вернуть возможность приобретения ПО, а также компенсировать моральный вред — по 10 млн рублей каждому, в сумме 280 млн рублей.

Кроме того, согласно определению суда, до 31 октября к иску могут присоединиться и другие пользователи, которые посчитают, что их права были нарушены.

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