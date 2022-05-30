Владельцы PlayStation 5 в России подали в суд на Sony

Российские пользователи консолей PlayStation 5 подали в Хорошевский районный суд города Москвы иск к европейскому подразделению Sony (Sony Interactive Entertainment Europe Limited), а также к его московскому представительству.

Истцы требуют вернуть доступ к магазину PlayStation Store с возможностью приобретать игры, а также выплатить компенсацию 280 млн рублей на всех обратившихся. Моральный ущерб каждого истца оценивается в 10 млн рублей. Объясняют они это, в том числе высокой стоимостью PlayStation 5 — от 119 тысяч рублей.

Также указывается, что консоль PlayStation 5 не обладает всеми функциями, которые были заявлены при покупке, говорится в иске. Поэтому полноценно использовать её для семейного досуга не получается.

По мнению юристов, суд может не удовлетворит требования истцов, особенно компенсацию морального вреда. Кроме того, есть сомнения, что Sony будет исполнять решение суда.

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