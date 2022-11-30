Суд одобрил штраф для Apple в $50 млн из-за клавиатур-бабочек

Ещё в 2018 году в США на компанию Apple подали коллективный иск из-за дефектов клавиатур-бабочек на MacBook. Его подали пользователи Калифорнии, Флориды, Иллинойса, Мичигана, Нью-Джерси, Нью-Йорка и Вашингтона.

И вот федеральный суд Калифорнии предварительно одобрил выплату компенсации в размере $50 млн со стороны корпорации. В эту сумму входит $13,6 млн гонораров адвокатам, до $2 млн судебных издержек, а также $1,4 млн в виде административных расходов. Оставшуюся сумму распределят среди истцов.

Клавиатура-бабочка появилась на MacBook, MacBookBook Air и MacBook Pro в 2015 и 2016 годах. Утверждалось, что эти клавиатуры обеспечивают более качественную работу и при этом очень тонкие. Но, как оказалось, у них есть немало дефектов.