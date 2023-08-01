Структура Роскомнадзора закупила 20 iPhone, 4 iPad и другие устройства для исследований

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), который принадлежит Роскомнадзору, приобрел 54 мобильных устройства зарубежных производителей на общую сумму 2,3 млн рублей.

Среди приобретенных устройств присутствуют 16 единиц каждой модели iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, а также четыре iPhone и iPad без указания модели. Кроме того, ГРЧЦ планирует закупить 21 смартфон от таких производителей, как Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo.

Представитель ГРЧЦ сообщил, что закупка оборудования направлена на исследование используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования сети интернет на территории РФ. Он также заявил, что будут проведены комплексные исследования для изучения возможности одностороннего отключения каких-либо функций вендором.

Некоторые эксперты предполагают, что ГРЧЦ возможно подготовит техническую экспертизу на основании полученных устройств, что может привести к формированию законодательного запрета на использование продукции Apple в определенных отраслях и даче рекомендаций для остальных пользователей. Однако пока точных деталей и масштабов возможного запрета нет.