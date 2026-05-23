Lenovo выпустила мощный игровой ноутбук LOQ 15 — и он дешевле Legion

Редакция The GEEK сегодня в 12:04
Lenovo представила игровой ноутбук LOQ 15 Gen 11. Модель относится к более доступной игровой серии компании и рассчитана на пользователей, которым нужна высокая производительность без переплаты за флагманские Legion.

Ноутбук получил процессор AMD Ryzen 7 250 на архитектуре Zen 4 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050, RTX 5060 или RTX 5070 Laptop с поддержкой DLSS 4 и трассировки лучей.

Отдельно Lenovo выделяет обновлённый дизайн. LOQ 15 доступен в зелёном цвете Whirlwind Green с чёрными акцентами корпуса и клавиатуры.

Ключевые характеристики Lenovo LOQ 15 Gen 11

ХарактеристикаLenovo LOQ 15 Gen 11
ПроцессорAMD Ryzen 7 250
ВидеокартаNVIDIA GeForce RTX 5050 / 5060 / 5070
Экран15,3″, IPS, 1920×1200, 165 Гц
Оперативная памятьдо 32 ГБ DDR5
Накопитель2× M.2 SSD
Беспроводные интерфейсыWi-Fi 6, Bluetooth 5.3
РазъёмыUSB4, HDMI 2.1
Весоколо 2,1 кг
Ценаот $1645

Lenovo также заявляет о полном охвате sRGB у дисплея и поддержке современных игровых технологий NVIDIA. В некоторых странах ноутбук будут продавать вместе с беспроводной мышью в похожем стиле.

Продажи LOQ 15 Gen 11 уже стартовали в Европе, Великобритании, Канаде и Австралии.

