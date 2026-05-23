Lenovo выпустила мощный игровой ноутбук LOQ 15 — и он дешевле Legion

Lenovo представила игровой ноутбук LOQ 15 Gen 11. Модель относится к более доступной игровой серии компании и рассчитана на пользователей, которым нужна высокая производительность без переплаты за флагманские Legion.
Ноутбук получил процессор AMD Ryzen 7 250 на архитектуре Zen 4 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050, RTX 5060 или RTX 5070 Laptop с поддержкой DLSS 4 и трассировки лучей.
Отдельно Lenovo выделяет обновлённый дизайн. LOQ 15 доступен в зелёном цвете Whirlwind Green с чёрными акцентами корпуса и клавиатуры.
Ключевые характеристики Lenovo LOQ 15 Gen 11
|Характеристика
|Lenovo LOQ 15 Gen 11
|Процессор
|AMD Ryzen 7 250
|Видеокарта
|NVIDIA GeForce RTX 5050 / 5060 / 5070
|Экран
|15,3″, IPS, 1920×1200, 165 Гц
|Оперативная память
|до 32 ГБ DDR5
|Накопитель
|2× M.2 SSD
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
|Разъёмы
|USB4, HDMI 2.1
|Вес
|около 2,1 кг
|Цена
|от $1645
Lenovo также заявляет о полном охвате sRGB у дисплея и поддержке современных игровых технологий NVIDIA. В некоторых странах ноутбук будут продавать вместе с беспроводной мышью в похожем стиле.
Продажи LOQ 15 Gen 11 уже стартовали в Европе, Великобритании, Канаде и Австралии.