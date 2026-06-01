Nvidia представила «убийцу» MacBook — Arm-чип RTX Spark принесёт RTX-графику в тонкие ноутбуки

Nvidia официально выходит на рынок ПК-чипов с RTX Spark. Новая платформа предназначена для тонких Windows-ноутбуков и мини-ПК, которым нужна высокая графическая и ИИ-производительность без дискретной видеокарты.

RTX Spark объединяет Arm-процессор, графику Blackwell RTX и унифицированную память в одном чипе. Такой подход напоминает Apple Silicon: CPU, GPU и память работают как единая система, что должно повысить энергоэффективность и ускорить задачи, где важен быстрый обмен данными.

Флагманская конфигурация RTX Spark близка к GB10 из настольного DGX Spark: до 20 ядер CPU, 6144 графических ядер и до 128 ГБ LPDDR5X. Заявленная ИИ-производительность достигает 1 PFLOPS в FP4. Nvidia уже использует похожую архитектуру Grace Blackwell в DGX Spark для локальной работы с ИИ-моделями.

Главный вопрос для обычного пользователя — зачем это нужно в ноутбуке. Nvidia приводит сценарии вроде рендера тяжёлых 3D-сцен, работы с 12K-видео, запуска локальных ИИ-агентов и игр уровня Indiana Jones and the Great Circle в 1440p при 100 fps. По оценке компании, графическая производительность должна быть сопоставима с ноутбучной RTX 5070.

Для разработчиков и создателей контента важнее другой момент: ноутбуки с RTX Spark смогут запускать крупные ИИ-модели локально, без постоянной отправки данных в облако. В случае DGX Spark Nvidia говорит о работе с моделями до 200 млрд параметров, хотя в потребительских ноутбуках реальные ограничения будут зависеть от конкретной конфигурации.

Первые устройства на RTX Spark должны выйти осенью. Среди партнёров Nvidia называются Microsoft, Dell, HP, Asus, Lenovo, Acer и MSI. Одним из первых флагманов станет Microsoft Surface Laptop Ultra.

Цены пока не раскрываются. Судя по заявленным характеристикам, первые модели будут ориентированы на верхний сегмент рынка, а более доступные конфигурации могут появиться позже.