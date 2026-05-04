iQOO 15T может получить батарею 8000 мАч и камеру на 200 Мп | The GEEK
Новости

iQOO 15T может получить батарею 8000 мАч и камеру на 200 Мп

iQOO готовит к запуску смартфон 15T. По данным утечки, модель получит экран 2K с частотой 144 Гц, аккумулятор на 8000 мАч и камеру на 200 Мп.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:14
iQOO 15T может получить батарею 8000 мАч и камеру на 200 Мп

iQOO может представить смартфон 15T уже в этом месяце. По предварительным данным, новинка выйдет на китайском рынке и будет конкурировать с OnePlus Ace 6 Ultra и Redmi K90 Max.

Смартфону приписывают 6,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. За производительность должен отвечать чип Dimensity 9500.

Одной из главных особенностей станет аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Беспроводной зарядки, по данным источников, не будет.

Основная камера, как ожидается, получит 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP5. Характеристики остальных модулей пока не раскрываются.

Также сообщается о металлической рамке корпуса. Официальная дата презентации iQOO 15T пока не объявлена.

Обсудить

Главное по теме

Обзоры iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

Игровой флагман с кулером внутри корпуса.
Обзоры Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня Новости iQOO Z11x с батареей на 7200 мАч вышел в России

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Путин подписал закон об использовании ИИ в предвыборной агитации В США впервые ограничивают обход возрастной проверки с помощью VPN Heroes of Might and Magic: Olden Era продалась тиражом 500 тысяч копий за три дня Pura 90 Pro стал самым успешным запуском Huawei за последние годы Codex от OpenAI стал универсальным ИИ-агентом для рабочих задач Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  3. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  4. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  6. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры
Смотреть все обзоры