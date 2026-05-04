iQOO 15T может получить батарею 8000 мАч и камеру на 200 Мп

iQOO может представить смартфон 15T уже в этом месяце. По предварительным данным, новинка выйдет на китайском рынке и будет конкурировать с OnePlus Ace 6 Ultra и Redmi K90 Max.

Смартфону приписывают 6,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. За производительность должен отвечать чип Dimensity 9500.

Одной из главных особенностей станет аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Беспроводной зарядки, по данным источников, не будет.

Основная камера, как ожидается, получит 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP5. Характеристики остальных модулей пока не раскрываются.

Также сообщается о металлической рамке корпуса. Официальная дата презентации iQOO 15T пока не объявлена.