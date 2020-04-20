Стали известны возможности экранного выреза в iPhone 12 Pro

До этого момента мы могли только сами фантазировать о деталях смартфона iPhone 12 Pro, который компания Apple намерена представить осенью этого года. По мнению экспертов, аппарат получит поддержку сети 5G. Сегодня же в интернете появилась новая информация о смартфоне, которая точно заинтересует будущих покупателей.

Так, было опубликовано изображение, на котором схематически показано расположение некоторых элементов в верхней части дисплея. Речь идет о так называемой моноброви, где, судя по представленной информации наличествовать будут: сенсоры приближения и освещенности, фронтальная камера и инфракрасная, проектор инфракрасных точек, а также модуль подсветки. Вот как много элементов удалось разместить разработчикам на таком малом пространстве.

Чуть выше выреза можно видеть разговорный динамик. Также с помощью этого изображения можно рассмотреть и наличие клавиш на левой и правой частях корпуса. Что касается основной камеры, то если верить слухам, в нее войдет LiDAR – модуль для определения глубины пространства, что позволит реализовать новые функции для дополненной реальности.

Если мы до сих пор рассчитываем на осеннюю премьеру новинок, то мы можем увидеть сразу четыре новые девайса. Так, речь идет о 5,4-дюймовом аппарате, два устройства с диагональю 6,1 дюймов, а также смартфон с 6,7-дюймовым экраном, причем все экраны изготовлены по технологии OLED. А вот спрос на новые устройства, по мнению аналитиков, будет невелик из-за последствий для населения коронавируса.