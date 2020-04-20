Стали известны возможности экранного выреза в iPhone 12 Pro
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Новости

Стали известны возможности экранного выреза в iPhone 12 Pro

До этого момента мы могли только сами фантазировать о деталях смартфона iPhone 12 Pro, который компания Apple намерена представить осенью этого года. По мнению экспертов, аппарат получит поддержку сети 5G. Сегодня же в интернете появилась новая информация о смартфоне, которая точно заинтересует будущих покупателей.

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Так, было опубликовано изображение, на котором схематически показано расположение некоторых элементов в верхней части дисплея. Речь идет о так называемой моноброви, где, судя по представленной информации наличествовать будут: сенсоры приближения и освещенности, фронтальная камера и инфракрасная, проектор инфракрасных точек, а также модуль подсветки. Вот как много элементов удалось разместить разработчикам на таком малом пространстве.

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Чуть выше выреза можно видеть разговорный динамик. Также с помощью этого изображения можно рассмотреть и наличие клавиш на левой и правой частях корпуса. Что касается основной камеры, то если верить слухам, в нее войдет LiDAR – модуль для определения глубины пространства, что позволит реализовать новые функции для дополненной реальности.

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Если мы до сих пор рассчитываем на осеннюю премьеру новинок, то мы можем увидеть сразу четыре новые девайса. Так, речь идет о 5,4-дюймовом аппарате, два устройства с диагональю 6,1 дюймов, а также смартфон с 6,7-дюймовым экраном, причем все экраны изготовлены по технологии OLED. А вот спрос на новые устройства, по мнению аналитиков, будет невелик из-за последствий для населения коронавируса.  

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