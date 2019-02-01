Стали известны вероятные цены на все версии iPhone 12

До анонса iPhone 12 остаётся ещё некоторое время, потому в сети появляется всё больше слухов и утечек. На сей раз инсайдер Komiya опубликовал в Twitter предполагаемые цены на все версии нового смартфона. Сам источник утверждает, что это финальный прайс.
Выглядят цены следующим образом:
iPhone 12
- 128 ГБ — $700;
- 256 ГБ — $800.
iPhone 12 Max
- 128 ГБ — $800;
- 256 ГБ — $900.
iPhone 12 Pro
- 128 ГБ — $1000;
- 256 ГБ — $1100;
- 512 ГБ — $1300.
iPhone 12 Pro Max
- 128 ГБ — $1100;
- 256 ГБ — $1200;
- 512 ГБ — $1400.
Таким образом, несмотря даже на удешевление отдельных компонентов, цена всё равно может быть больше, чем у 11-й линейки. Придётся раскошелиться.
Также источник заявляет, что новинки получат такие конфигурации камер:
В этом плане ничего удивительного. Двойные камеры получат iPhone 12 и iPhone 12 Max, тройные — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. И лишь у старших версий будет лидар.
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