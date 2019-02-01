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Новости

Стали известны вероятные цены на все версии iPhone 12

До анонса iPhone 12 остаётся ещё некоторое время, потому в сети появляется всё больше слухов и утечек. На сей раз инсайдер Komiya опубликовал в Twitter предполагаемые цены на все версии нового смартфона. Сам источник утверждает, что это финальный прайс.

Выглядят цены следующим образом:

iPhone 12

  • 128 ГБ — $700;
  • 256 ГБ — $800.

iPhone 12 Max

  • 128 ГБ — $800;
  • 256 ГБ — $900.

iPhone 12 Pro

  • 128 ГБ — $1000;
  • 256 ГБ — $1100;
  • 512 ГБ — $1300.

iPhone 12 Pro Max

  • 128 ГБ — $1100;
  • 256 ГБ — $1200;
  • 512 ГБ — $1400.

Таким образом, несмотря даже на удешевление отдельных компонентов, цена всё равно может быть больше, чем у 11-й линейки. Придётся раскошелиться.

Также источник заявляет, что новинки получат такие конфигурации камер:

  • Egd 7jmucaaihxk Large
Слева направо: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

В этом плане ничего удивительного. Двойные камеры получат iPhone 12 и iPhone 12 Max, тройные — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. И лишь у старших версий будет лидар.

Источник:
Twitter
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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