Стали известны вероятные цены на все версии iPhone 12

До анонса iPhone 12 остаётся ещё некоторое время, потому в сети появляется всё больше слухов и утечек. На сей раз инсайдер Komiya опубликовал в Twitter предполагаемые цены на все версии нового смартфона. Сам источник утверждает, что это финальный прайс.

Выглядят цены следующим образом:

iPhone 12

128 ГБ — $700;

256 ГБ — $800.

iPhone 12 Max

128 ГБ — $800;

256 ГБ — $900.

iPhone 12 Pro

128 ГБ — $1000;

256 ГБ — $1100;

512 ГБ — $1300.

iPhone 12 Pro Max

128 ГБ — $1100;

256 ГБ — $1200;

512 ГБ — $1400.

Таким образом, несмотря даже на удешевление отдельных компонентов, цена всё равно может быть больше, чем у 11-й линейки. Придётся раскошелиться.

Также источник заявляет, что новинки получат такие конфигурации камер:

Слева направо: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

В этом плане ничего удивительного. Двойные камеры получат iPhone 12 и iPhone 12 Max, тройные — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. И лишь у старших версий будет лидар.