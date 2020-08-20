Apple сэкономит на важных компонентах для iPhone 12

Свежая утечка от инсайдера и аналитика Минг-Чи Куо сообщает, что Apple намеревается всячески снижать цены на комплектующие для iPhone 12. Это должно компенсировать рост затрат на технологию 5G и удержать цены на прежнем уровне.

Суть в том, что использование модемов для сетей пятого поколения увеличивает цену смартфона на 125-135 долларов, потому, чтобы удержать её на нужном уровне, компания будет удешевлять другие компоненты.

В частности, это будет плата аккумулятора, которая, по словам Куо, получит меньше слоёв и будет проще, чем у iPhone 11. Утверждается, что плата будет меньше и на 40–50% дешевле, чем в одиннадцатой серии.

Ещё одним шагом станет удешевление платы в линейке iPhone 12s, которая появится в будущем году. Там цена модуля снизится ещё на 30-40% по сравнению с iPhone 12.

Как ожидается, линейку «двенадцатых» покажут уже в октябре, а вот 12s, скорее всего, появится только в 2021-м году.