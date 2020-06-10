Стали известны спецификации Samsung Galaxy Z Flip 5G

Появились свежие утечки, которые указывают на спецификации складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 5G. Эта модель будет не слишком сильно отличаться от версии 4G и проходит под кодовым названием SM-F7070.

Китайский регулятор TEENA сообщает, что новинка получит два аккумулятора: ёмкостью 2500 мА·ч и 704 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки. Обещан блок на 15 Вт.

Новинке приписывают 6,7-дюймовый складной AMOLED-дисплей с разрешением 2636 x 1080 пикселей. Вторичный экран располагает диагональю 1,05 дюйма. Этот чисплей тоже выполнен по технологии AMOLED с разрешением 300 х 112 пикселей.

«Сердцем» нового складного смартфона является восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Скорее всего, речь идёт об американской или китайской версии, поскольку для Европы используют Exynos-ы. Однако не исключено, что такие системы-на-чипе появятся и в ЕС.

Помимо этого, Samsung Galaxy Z Flip 5G будет оснащён 12-мегапиксельной камерой для селфи и двойной задней камерой — 12 + 10 МП. Стоимость, дата выхода, регионы продаж и прочее пока не уточняются. Также нет данных о количестве циклов открывания/закрывания, потому сложно сказать, насколько новинка будет надёжной.