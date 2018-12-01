В Geekbench появились данные тестирования гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip 5G

В базе данных тестового пакета Geekbench появилось упоминание смартфона с каталожным номером SM-F707B. Предполагается, что это Samsung Galaxy Z Flip 5G — развитие февральской версии складного смартфона компании.

Новинке приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти и поддержку 5G. Новинка, судя по утечке, в однопоточном режиме набрала 970 баллов, а в многопоточном — 3220 баллов.

Остальные спецификации предположительно будут такими же, как и в прежней модели. Речь идёт о 256 ГБ постоянной памяти. Также новинке приписывают зарядный блок на 15 Вт, складной дисплей диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2636 х 1080 пикселей, Android 10 с оболочкой Samsung OneUI 2.5, аккумулятор на 3300 мА·ч. Объём накопителя будет составляет, как ожидается, 256 ГБ. Кроме того, обещан модуль бесконтактной оплаты NFC.

Основной экран представляет собой гибкую матрицу типа Dynamic AMOLED, а в также небольшой внешний диагональю 1,1 дюйма с разрешением 300 х 112 пикселей. Основная камера получит два модуля по 12 МП, фронтальная же располагает датчиком на 10 МП.

Предполагается, что новинка будет представлена 5 августа вместе с Galaxy Note20 и Galaxy Fold 2.