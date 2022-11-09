Стали известны характеристики бюджетного Redmi 11A

Бюджетный Redmi 11A пару дней назад появится в базе китайского регулятора TENAA. Сейчас стала известна часть его характеристик.

У новинки 6,7-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD + 1650 x 720 пикселей. Процессор смартфона пока не назван, известно, что он 8-ядерный с частотой 2,0 ГГц. Емкость аккумулятора — 5000 мАч, поддержки быстрой зарядки нет, только 10 Вт.

Габариты Reami 11A составляют 168,76 x 76,41 x 8,77 мм, вес —192 грамм. Не радует порт microUSB, зато есть слот для памяти microSD.

Основная камера оснащена датчиком на 50 Мп, также будет дополнительный модуль. У фронтальной камеры всего 5 Мп.

Вариаций с памятью много: 2/4/6/8 ГБ оперативной и 32/64/128/256 ГБ встроенной. О дате выхода устройства и стоимости пока ничего не известно.