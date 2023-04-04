Стоимость портативной консоли ROG Ally от Asus будет на уровне Steam Deck

Asus представила портативную консоль ROG Ally 1 апреля. Сначала пользователи подумали, что анонс был первоапрельской шуткой, но он оказался вполне реальным.

Сейчас стала известна стоимость устройства. Сообщается, что всего будет две расцветки — белая и черная. Ценник Asus ROG Ally в зависимости от версии будет следующим:

512 Гб — $649;

1 Тб — $899.

Консоль построена на базе модифицированного APU Ryzen от AMD. У новинки 7-дюймовый дисплей с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит. Также есть система охлаждения с двумя вентиляторами. По словам самой Asus, ее консоль мощнее Steam Deck.