Сравнение флагманов vivo X100 и vivo X100 Pro: ключевые различия

Сегодня состоялась презентация, на которой были представлены флагманы vivo X100 и X100 Pro. Новинки выглядят практически идентично, но есть ключевые отличия в технических характеристиках, о которых мы подробно расскажем в этом материале.

Дизайн

Смартфоны vivo X100 и X100 Pro выполнены практически в едином дизайне и предлагаются в одной цветовой палитре. Внешнее различие заключается в оформлении блока камер, который получил асимметричную окантовку, в vivo X100 она выпирает справа, а в старшей модели vivo X100 Pro — снизу.

vivo X100:

vivo X100 Pro:

Чип и производительность

За вычислительные возможности в смартфонах отвечает флагманская однокристальная система MediaTek Dimensity 9300 работающая в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.0. Важное отличие, компания в обеих моделях предлагает более быстрый чип ОЗУ LPDDR5T, который на 10% быстрее LPDDR5X, но эта память установлена только в конфигурациях vivo X100 и X100 Pro с 1 ТБ хранилища.

Кроме этого, стоит отметить, что новинки первыми в мире получили вышеупомянутый чип Dimensity 9300, который по словам vivo, в тесте производительности AnTuTu позволяет девайсам набрать рекордные 2 249 858 баллов. Этот результат выше, чем могут предложить существующие смартфоны на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 3, которые до сегодняшнего дня были лидерами в рейтинге AnTuTu.

Камеры

Основной модуль камер vivo X100 состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп Sony IMX920 с поддержкой OIS и диафрагмой f/1.57

Ширик на 50 Мп Samsung JN1 с диафрагмой f/2.0

Телефото на 64 Мп OmniVision OV64B с поддержкой OIS, оптический зум 3х, (f/2.57)

vivo X100 Pro также получил тройной модуль камер, но с более продвинутыми сенсорами:

Главный на 50 Мп Sony IMX989 размером 1/0,98″ с поддержкой OIS и диафрагмой f/1.75

Ширик на 50 Мп Samsung JN1 с диафрагмой f/2.0

Телефото на 50 Мп с поддержкой OIS, Zeiss APO, оптический зум 4,3х, (f/2.5)

Как видно, старшая версия предлагает большой 1-дюймой сенсор главной камеры и телефото-датчик с плавающей группой линз и лучшим зумом, что обеспечит более качественные фотографии в разных условиях съёмки. Кроме этого, vivo X100 Pro оснащён фирменным чипом V3, который занимается обработкой изображений.

Фронтальные камеры в обоих смартфонах идентичны и имеют разрешение на 32-мегапикселя с диафрагмой f/2.0.

Аккумулятор и мощность зарядки

vivo X100 Pro получил аккумулятор на 5400 мАч с поддержкой быстрой 100-ватной зарядки, а vivo X100 оснастили меньшим аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, но с поддержкой более быстрой зарядки на 120 Вт. Кроме этого, vivo X100 Pro предлагает высокоскоростной порт USB-C версии 3.2, а младшая модель поддерживает лишь старый стандарт USB-C версии 2.0.

Цены и конфигурации памяти

vivo X100 (12/256 ГБ) — 3999 юаней (50 200 ₽)

vivo X100 (16/256 ГБ) — 4299 юаней (54 800 ₽)

vivo X100 (16/512 ГБ) — 4599 юаней (58 600 ₽)

vivo X100 (16/1024 ГБ) — 4999 юаней (63 750 ₽)

vivo X100 (16 LPDDR5T/1024 ГБ) — 5099 юаней (64 000 ₽)

vivo X100 Pro (12/256 ГБ) — 4999 юаней (63 750 ₽)

vivo X100 Pro (16/512 ГБ) — 5499 юаней (70 100 ₽)

vivo X100 Pro (16 LPDDR5T/1024 ГБ) — 5999 юаней (76 500 ₽)