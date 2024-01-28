Названа дата выхода линейки складных vivo X Fold 3 и суперфлагмана X100 Ultra

Серия складных смартфонов vivo X Fold 3 может дебютировать уже в марте. Информацию об этом раскрыл авторитетный инсайдер Digital Chat Station. Новое поколение устройств будет представлено двумя моделями – X Fold 3 и X Fold 3 Pro.

По словам информатора, базовая модель получит процессор Snapdragon 8 Gen 2. При этом Pro-версия будет оснащена флагманским Snapdragon 8 Gen 3, а также встроенным в дисплей ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, беспроводной зарядкой и перископическим телеобъективом на 64 Мп.

Что касается суперфлагмана vivo X100 Ultra, то его запуск будет чуть позже – ориентировочно в апреле-мае. Сердцем смартфона станет Snapdragon 8 Gen 3, а блок камер будет состоять из четырех 50-мегапиксельных сенсоров.