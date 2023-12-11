Флагманы vivo X100 и vivo X100 Pro выходят на глобальный рынок

В прошлом месяце в Китае состоялась презентация флагманской линейки смартфонов vivo X100, а сегодня компания назвала дату релиза устройств на глобальном рынке.

Согласно промо-материалам, в Европе глобальные версии смартфонов vivo X100 и vivo X100 Pro поступят в продажу 14 декабря. К сожалению, компания не назвала европейские цены, но они будут ощутимо выше. Напомним, в Китае базовый vivo X100 (12/256 ГБ) оценён в 3999 юаней (50 200 ₽), а старший vivo X100 Pro в минимальной конфигурации памяти (12/256 ГБ) — 4999 юаней (63 750 ₽).

Что касается технических характеристик vivo X100 и vivo X100 Pro, смартфоны получили 6,78-дюймовым AMOLED-дисплей «водопад», флагманский чип MediaTek Dimensity 9300, высокоскоростную память и отличный набор камер, более подробно мы писали в этом материале. Кроме этого, здесь можно прочитать о ключевых различиях между флагманами.