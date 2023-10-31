Раскрыт дизайн мощнейшего флагмана в мире vivo X100 Pro

В преддверии официального анонса мощнейшего флагмана vivo X100 Pro, компания начала подогревать интерес к новинке. Менеджер по продукции vivo Хан Боксяо раскрыл дизайн устройства.

Как и предполагалось, смартфон получит четыре камеры, расположенные в «шайбообразном» блоке, в центре которого красуется логотип немецкой компании, специализирующейся на оптике, Zeiss. При этом вспышку разместили вне блока – в правом верхнем углу.

Известно, что сердцем гаджета станет новейший процессор MediaTek Dimensity 9300. X100 Pro – первый смартфон с данным чипсетом, а также быстрой памятью LPDDR5T. Новинка c 16 ГБ ОЗУ на 1 ТБ набирает в AnTuTu рекордные 2 249 858 баллов.

В целом, опубликованное изображение подтверждает более ранние утечки чехлов. Тогда базовый X100 изображался с тремя объективами, а Pro-версия – с четырьмя.