Спрос на актуальные консоли PlayStation и Xbox за год вырос втрое

М.Видео и Эльдорадо сообщили о росте штучных продаж всех игровых консолей, который составил почти 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Спрос на актуальные поколения игровых консолей, такие как PlayStation и Xbox, увеличился втрое. Это привело к тому, что доля продаж консолей с дисководами увеличилась с 50% в прошлом году до 80%.

Однако даже в контексте растущей популярности современных игровых консолей, продажи ретро-консолей остаются активными. В данном сегменте наблюдается увеличение объема продаж на 20%.

Стоит также выделить интерес со стороны любителей игр к Steam Deck. В период июль-сентябрь продажи портативной консоли превысили в 2,1 раза объем продаж за начало текущего года.

Объем рынка игровых консолей за первые 9 месяцев увеличился в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 850 тысяч штук.