Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Магазин Ubisoft бесплатно раздаёт Splinter Cell Chaos Theory

Фирменный магазин Ubisoft Connect начал бесплатно раздавать игру Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory. Акция продлится до 25 ноября.

Чтобы бесплатно скачать игру, потребуется войти/создать учётную запись Ubisoft и нажать на кнопку загрузки на странице раздачи.

По слухам разработчики готовят новую часть Tom Clancy’s Splinter Cell. Как заявляют журналисты зарубежный изданий, компания Ubisoft хочет вернуть доверие старых фанатов к серии. Выход игры должен состоятся в 2022 году.

Источник:
Ubisoft

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии