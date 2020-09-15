Новые Splinter Cell и Assassin’s Creed будут эксклюзивами Oculus

На сегодняшнем мероприятии Facebook анонсировала новые игры для следующего поколения VR-очков, а именно такие громкие хиты, как Splinter Cell и Assassin’s Creed.

Больше никаких подробностей о новинках не рассказали. Также известно, что за основную разработку отвечает студия Ubisoft Red Storm, которая ранее работала над Star Trek: Bridge Crew, Ghost Recon: Future Soldier и Ghost Recon Advanced Warfighter.

Кроме того, проект будут поддерживать и другие подразделения французского разработчика: Ubisoft Reflections (они выпустили Driver: San-Francisco), Ubisoft Duesseldorf (Anno 1800 и The Settlers) и Ubisoft Mumbai (занимается ремейком «Принца Персии: Пески времени»).