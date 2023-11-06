Список устройств Xiaomi, которые первыми получат глобальную версию HyperOS

В первом квартале 2024 года Xiaomi начнет распространять по всему миру новую прошивку HyperOS. Система принесет значительные изменения в дизайне, функциях и возможностях, которые Xiaomi также любезно позаимствует у Android 14.

Между делом зарубежный сайт GSMChina поделился списком смартфонов и планшетов Xiaomi, которые первыми получал глобальную версию HyperOS. Выглядит этот список следующим образом:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 11T

Планшет Xiaomi Pad 6

Со временем список устройств будет только расширяться для всех устройств под брендом Xiaomi, Redmi и Poco.

Ранее стали известны смартфоны Redmi, которые получат HyperOS вместо MIUI.