Список устройств Xiaomi, которые первыми получат глобальную версию HyperOS

В первом квартале 2024 года Xiaomi начнет распространять по всему миру новую прошивку HyperOS. Система принесет значительные изменения в дизайне, функциях и возможностях, которые Xiaomi также любезно позаимствует у Android 14.
Между делом зарубежный сайт GSMChina поделился списком смартфонов и планшетов Xiaomi, которые первыми получал глобальную версию HyperOS. Выглядит этот список следующим образом:
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 11T
- Планшет Xiaomi Pad 6
Со временем список устройств будет только расширяться для всех устройств под брендом Xiaomi, Redmi и Poco.
Ранее стали известны смартфоны Redmi, которые получат HyperOS вместо MIUI.