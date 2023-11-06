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Список устройств Xiaomi, которые первыми получат глобальную версию HyperOS

В первом квартале 2024 года Xiaomi начнет распространять по всему миру новую прошивку HyperOS. Система принесет значительные изменения в дизайне, функциях и возможностях, которые Xiaomi также любезно позаимствует у Android 14.

Между делом зарубежный сайт GSMChina поделился списком смартфонов и планшетов Xiaomi, которые первыми получал глобальную версию HyperOS. Выглядит этот список следующим образом:

  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 11T
  • Планшет Xiaomi Pad 6

Со временем список устройств будет только расширяться для всех устройств под брендом Xiaomi, Redmi и Poco.

Ранее стали известны смартфоны Redmi, которые получат HyperOS вместо MIUI.

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Источник:
GSMChina
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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