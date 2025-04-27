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Список устройств OnePlus, которые получат OxygenOS 16 на базе Android 16

Обновятся как минимум 14 смартфонов и планшетов компании.

OnePlus опережает конкурентов в обновлениях Android. Компания уже выпустила бета-версию Android 16 (OxygenOS 16) для рада своих устройств. Полноценный релиз новой версии системы ожидается в июне 2025 года.

На обновление до OxygenOS 16 на базе Android 16 могут рассчитывать владельцы следующих устройств:

  • OnePlus 13
  • OnePlus 13R
  • OnePlus 13T
  • OnePlus 12
  • OnePlus 12R
  • OnePlus 11
  • OnePlus 11R
  • OnePlus Nord 4
  • OnePlus Nord 3
  • OnePlus Nord CE 4
  • OnePlus Nord CE 4 Lite
  • OnePlus Open
  • OnePlus Pad
  • OnePlus Pad 2

Согласно действующей политике обновлений, флагманы получают четыре крупных обновления Android и пять лет патчей безопасности, а модели серии Nord CE — только два обновления.

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Источник:
Gizmochina
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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