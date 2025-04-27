Список устройств OnePlus, которые получат OxygenOS 16 на базе Android 16

OnePlus опережает конкурентов в обновлениях Android. Компания уже выпустила бета-версию Android 16 (OxygenOS 16) для рада своих устройств. Полноценный релиз новой версии системы ожидается в июне 2025 года.
На обновление до OxygenOS 16 на базе Android 16 могут рассчитывать владельцы следующих устройств:
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13T
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 11
- OnePlus 11R
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Nord CE 4
- OnePlus Nord CE 4 Lite
- OnePlus Open
- OnePlus Pad
- OnePlus Pad 2
Согласно действующей политике обновлений, флагманы получают четыре крупных обновления Android и пять лет патчей безопасности, а модели серии Nord CE — только два обновления.