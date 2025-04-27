Список устройств OnePlus, которые получат OxygenOS 16 на базе Android 16

OnePlus опережает конкурентов в обновлениях Android. Компания уже выпустила бета-версию Android 16 (OxygenOS 16) для рада своих устройств. Полноценный релиз новой версии системы ожидается в июне 2025 года.

На обновление до OxygenOS 16 на базе Android 16 могут рассчитывать владельцы следующих устройств:

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13T

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

OnePlus Open

OnePlus Pad

OnePlus Pad 2

Согласно действующей политике обновлений, флагманы получают четыре крупных обновления Android и пять лет патчей безопасности, а модели серии Nord CE — только два обновления.