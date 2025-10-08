Samsung выпустила One UI 8 на базе Android 16 еще для четырех смартфонов

Samsung продолжает активно распространять свою оболочку One UI 8 на базе Android 16. Накануне обновление стало доступно еще для четырех смартфонов: Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy M36 и Galaxy F36.

Помимо новой системы на устройства также устанавливаются свежие патчи безопасности Android за сентябрь и октябрь 2025 года.

Новая прошивка распространяется постепенно, поэтому может появиться на разных устройствах в разное время. Если вы еще не получили уведомление об обновлении, можно проверить его наличие вручную. Для этого зайдите в «Настройки», перейдите в раздел «Обновление ПО» и выберите «Загрузка и установка».