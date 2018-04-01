Названы смартфоны Huawei, которые скоро получат Android 10

Компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10, которая основана на Android 10. Теперь зарубежный ресурс HuaweiCentral опубликовал список смартфонов для второго этапа тестирования.

Второй этап пока не объявлен, но сроки могут изменится. Список подтвержденных смартфонов к обновлению:

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Enjoy 10S

Huawei Enjoy 10

Honor Play 3

Honor Play 3e

Honor 20S

Honor 20 Youth Edition

Про остальной список смартфонов в который входят: Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i, Honor Play, Huawei Y9 2019 (2019), Huawei Y6 (2019), Huawei Y7 (2019), Huawei Y7 Pro (2019), Huawei Y7 Prime (2019) – пока ничего неизвестно.