Huawei P20 и Huawei P20 Pro начали получать стабильную Android 10

Huawei развернула обновление пользователей смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro до стабильной версии EMUI 10, которая основана на Android 10.

Первые сообщения об этом появились от индийских пользователей, а информацию об этом им подтвердили в технической службе Huawei. Также Huawei India в Твиттере анонсировала выход стабильной версии EMUI 10 для Huawei P20 Pro.

Thank you for showing your interest for Android EMUI 10. We would like to inform you that Stable version of Android 10 / EMUI 10 for Huawei P20 Pro device has been recently released. — Huawei India (@HuaweiIndia) February 2, 2020

До европейский пользователей смартфонов прошивка также появится, но значительно позже — апрель-июнь 2020 года. С полным списком устройство можно ознакомиться тут.