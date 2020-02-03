Huawei P20 и Huawei P20 Pro начали получать стабильную Android 10
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Новости

Huawei P20 и Huawei P20 Pro начали получать стабильную Android 10

Huawei развернула обновление пользователей смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro до стабильной версии EMUI 10, которая основана на Android 10.

Первые сообщения об этом появились от индийских пользователей, а информацию об этом им подтвердили в технической службе Huawei. Также Huawei India в Твиттере анонсировала выход стабильной версии EMUI 10 для Huawei P20 Pro.

До европейский пользователей смартфонов прошивка также появится, но значительно позже — апрель-июнь 2020 года. С полным списком устройство можно ознакомиться тут.

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