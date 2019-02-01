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Новости

Huawei P20 и P20 Pro получили крупное обновление EMUI

Владельцы когда-то флагманских смартфонов в лице Huawei P20 и P20 Pro начали получать долгожданное обновление оболочки EMUI 10 весом в 4,4 ГБ.

Обновление EMUI под номером 10.0.0.174 добавляет в систему виртуального помощника Huawei Assistant и функцию умной зарядки Smart Charge, которая должна продлить срок службы аккумулятора. Также добавился актуальный июльский патч безопасности Android.

  • Huawei P20 Pro August 2020 Update 1

Линейка смартфонов Huawei P20 была выпущена в 2018 года и работала на Android 8.1. Сейчас устройства могут обновиться до оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.

Источник:
HuaweiCentral
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