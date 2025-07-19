Премьеру мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенной» отложили на три недели

Мультфильм «Человек-паук: За пределами вселенной», третья часть популярной анимационной серии Sony, выйдет на три недели позже запланированного. Премьеру перенесли с 4 июня на 25 июня 2027 года.

Источники Variety рассказали, что студия решила изменить дату, чтобы воспользоваться летними каникулами школьников в США. К 25 июня абсолютно все школы в стране уже будут на каникулах. Есть надежда, что новая дата также принесет больший успех на международных рынках.

«Человек-паук: За пределами вселенных» завершает трилогию, которая началась с «Через вселенные» (2018) и продолжилась «Паутиной вселенных» (2023).

Режиссерами третьей части стали Боб Персичетти и Джастин К. Томпсон. Сценарий написали создатели оригинальной «паучьей» вселенной Фил Лорд и Кристофер Миллер вместе с Дэвидом Каллахэмом.