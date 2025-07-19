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Премьеру мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенной» отложили на три недели

Поклонникам анимационной вселенной Человека-паука придется немного подождать.

Мультфильм «Человек-паук: За пределами вселенной», третья часть популярной анимационной серии Sony, выйдет на три недели позже запланированного. Премьеру перенесли с 4 июня на 25 июня 2027 года.

Источники Variety рассказали, что студия решила изменить дату, чтобы воспользоваться летними каникулами школьников в США. К 25 июня абсолютно все школы в стране уже будут на каникулах. Есть надежда, что новая дата также принесет больший успех на международных рынках.

«Человек-паук: За пределами вселенных» завершает трилогию, которая началась с «Через вселенные» (2018) и продолжилась «Паутиной вселенных» (2023).

Режиссерами третьей части стали Боб Персичетти и Джастин К. Томпсон. Сценарий написали создатели оригинальной «паучьей» вселенной Фил Лорд и Кристофер Миллер вместе с Дэвидом Каллахэмом.

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Источник:
Variety
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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