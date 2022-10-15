Apple работает над крупным обновлением приложения «Сообщения». В нем переработают практически все: вид домашнего экрана и чатов, видеоклипы и многие другие разделы.

Предполагается, что также появятся функции и чаты в дополненной реальности, поэтому ждать изменений стоит вместе с выходом гарнитуры смешанной реальности Apple.

Марк Гурман из Bloomberg сказал, что гарнитура Apple со смешанной реальностью будет ориентирована на игры, медиа-потребление и общение. Для нее выпустят даже операционную систему realityOS, а так как в нее интегрировано приложение «Сообщения», то вполне логичным будет сделать его масштабное обновление.

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