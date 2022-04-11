РКН предупредил Speedtest о запрете передачи персональных данных за рубеж

Роскомнадзор потребовал от компании Ookla (владелец сервиса Speedtest) предоставить информацию о локализации баз с персональными данными российских пользователей.

В Минцифры отметили, что Ookla собирает информацию об устройстве, местоположении, IP-адресе и отправляет данные на серверы в Германию. По закону «О персональных данных» подобная информация должна храниться на территории РФ.

Роскомнадзор предупредил, что если подтвердится отправка персональных данных за рубеж, то компании Ookla грозит штраф в размере до 6 млн рублей. Также не исключено, что сервис может попасть под блокировку на территории РФ.

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