ВТБ запустил приём наличных в банкоматах по QR-коду

Банк ВТБ добавил возможность вносить наличные деньги в банкоматах при помощи QR-кода из мобильного приложения «ВТБ Онлайн». Такой вариант заметно облегчает жизнь. Ведь держателю пластиковой карты не придётся постоянно носить её с собой.

Опция уже работает во всех банкоматах с поддержкой приёма наличных. Пользователю будет достаточно отсканировать QR-код в мобильном приложении и выбрать в нём карту для пополнения.

Пока функция работает в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» версии 17.7 для Android. Владельцы iOS в скором будущем смогут вносить деньги по QR-коду при помощи веб-версии интернет-банка.

Похожий функционал по приёму и снятие наличных действует в банкоматах Сбербанка с прошлого года.