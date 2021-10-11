Специалисты объяснили причину проблем с «желейным экраном» на iPad mini 6

Мы ранее уже писали о проблемах с «желейной прокруткой» и обесцвечиванием экрана iPad mini 6. Хотя Apple утверждает, что это нормально, но специалисты iFixit рассказали, почему это недоработка. Как оказалось, это может быть связано с дизайном планшета и расположением специальной микросхемы, которая отвечает за работу экрана.

Причина, похоже, состоит в расположении этой микросхемы. Видимо, зазор между ЖК-панелью iPad mini и его внутренним оборудованием настолько мал, что при лёгком нажатии сама микросхема или её элементы касаются краёв разъёмов или других частей материнской платы. Из-за этого могут возникать сбои.

Отмечается, что такое поведение демонстрируют не только купленные планшеты, но и те, что выдали по гарантии. Так что налицо проблема компоновки.

Предполагается, что Apple должна заменить бракованные решения или изменить конструкцию. Однако пока неясно, будет ли это сделано.