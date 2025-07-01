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Apple расширяет XR-направление: в разработке пять новых устройств

Компания готовит серию из пяти новых продуктов, первый из которых появится уже в 2025 году.
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Вадим Майков сегодня в 20:05

Несмотря на слабый старт Vision Pro, Apple не собирается сворачивать разработку в сфере смешанной реальности. Сейчас компания завершает подготовку обновлённой версии гарнитуры Vision Pro с новым процессором M5. Устройство не получит внешних изменений и будет выпущено ограниченным тиражом — до 150 тысяч единиц. Главная задача компании сейчас, остаться на рынке и использовать ранее закупленные комплектующие.

Следующая крупная премьера запланирована на 2028 год. Это будет полностью переработанная версия Vision Pro второго поколения с новым дизайном, уменьшенным весом, сниженной ценой и актуальной системой-на-чипе.

Неофициальный концепт Apple Vision Air

Между этими релизами, в 2027 году, выйдет более доступные Apple Vision Air. Устройство будет выполнено из пластика и магниевого сплава, станет легче примерно на 40 процентов и получит мобильный процессор из A-серии.

Кроме того, компания готовит умные очки без встроенного дисплея, но с поддержкой голосового управления, встроенными наушниками и камерой. Их запуск ожидается во втором квартале 2027 года. Apple планирует реализовать от 3 до 5 миллионов таких устройств в первый год.

До этого, уже в 2026 году, Apple намерена показать продвинутую XR-модель с цветным LCoS-экраном и системой управления жестами и голосом.

Также у Apple был в работе проект лёгкой гарнитуры для отображения контента со смартфона в VR. Однако его временно заморозили из-за превышения допустимого веса, пока инженеры не смогли достичь уровня конкурентов, чьи устройства весят 80–90 граммов.

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Источник:
MacRumors
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