В iPad mini 6 обнаружилась проблема «желейного экрана»

В свежем планшете iPad mini 6, который позавчера вышел в продажу, появилась проблема с экраном. Как отмечается, при размещении устройств в портретной ориентации, на экране отмечаются подтормаживания и «эффект желе» во время прокрутки контента.

Пример этого показан на видео ниже.

Проблему уже подтвердили представители Совета по науке и технологическим инновациям Китая. При этом сама компания никак не комментировала ситуацию.

Напомним, что в будущих iPad Pro может измениться расположение основной и фронтальной камер.